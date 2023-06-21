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Сеть диагностических центров "Хеликс" планирует выйти на рынки 7 стран ближнего зарубежья

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Лабораторная служба "Хеликс" (ООО "НПФ Хеликс", Петербург) хочет открыть по франшизе первые диагностические центры и бесконтактные лабораторные пункты в Азербайджане, Армении, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии и Туркмении, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в рамках договоренностей франчайзи смогут эксклюзивно представлять сеть в определенной стране. Аналогичную возможность получат франчайзи из Казахстана, где в настоящее время уже работают точки сети.

"Количество точек, которые должен будет открыть партнер, - от 30 до 100 в зависимости от страны. В странах, где населения больше, целевые показатели по открытиям точек выше. Для примера, в Узбекистане мы планируем открыть порядка 350 точек, в Азербайджане - 150, а в Киргизии - 70. Первые 10 диагностических центров и 30 пунктов франчайзи должен будет открыть самостоятельно, только после этого он может продавать субфраншизу", - пояснил "Интерфаксу" представитель пресс-службы.

""Хеликс" развивается по модели франчайзинга уже более 16 лет, имеет отлаженную систему взаимодействия с более чем 300 партнерами. (...) Мы нацелены на развитие географической представленности в странах ближнего зарубежья и заинтересованы в партнерстве с инвесторами", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора сети Дарьи Горякиной.

В настоящее время сеть "Хеликс" насчитывает более 750 диагностических центров и лабораторных пунктов в России, Белоруссии и Казахстане.

Лабораторная служба "Хеликс" основана в 1998 году, выполняет более 3,6 тыс. наименований исследований для частных и государственных медицинских учреждений. Как отмечается на сайте компании, "Хеликс" располагает шестью лабораторными комплексами: в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске и Минске.

По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО "НПФ "Хеликс" являются ООО "Хеликс Норд-Вест" (35,38%), Сайна Оторбаева (25,2%), Юрий Андрейчук (20,42%), Павел Яблоков (10%) и Владимир Куликов (9%). В свою очередь ООО "Хеликс Норд-Вест" принадлежит Юрию Андрейчуку (50%) и Дарье Горякиной (50%).

Выручка НПФ "Хеликс" по РСБУ в 2022 году составила почти 12 млрд рублей, чистая прибыль - 96 млн рублей.

ООО "НПФ "Хеликс"
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