"Газпром" готов помочь развитию производства и использования газа странами Африки

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" готов помочь развитию добычи и потребления природного газа странами Африки, сообщает российская компания по итогам прошедшего в Йоханнесбурге (ЮАР) международного круглого стола "Преимущества природного газа для населения и экономики". В мероприятии приняли участие представители деловых кругов, эксперты и журналисты из девяти африканских стран: Алжира, Анголы, Ганы, Египта, Кении, Мозамбика, Нигерии, Танзании и ЮАР.

В релизе приведены слова посла РФ Ильи Рогачева: "Принимая во внимание политику правительства ЮАР по декарбонизации экономики, газ может стать эффективным средством удовлетворения спроса на энергию, поскольку возобновляемые источники энергии не могут обеспечивать ее бесперебойные поставки. В этой связи я считаю, что опыт "Газпрома" в реализации проектов по сжижению природного газа и строительству газопроводов может быть интересен южноафриканским партнерам".

"Более широкое использование природного газа поможет Африке решить целый ряд проблем: от экономических до социальных и экологических. Мы убеждены, что Африка должна полностью раскрыть для себя преимущества этого топлива. Мы видим потенциал взаимодействия с африканскими странами и можем предложить свой уникальный опыт и технологические наработки. "Газпром" открыт для обсуждения конструктивных и взаимовыгодных предложений, которые могли бы способствовать развитию экономики и улучшению жизни людей в африканских странах", - сказал начальник департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога.

Председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк отметил: "Более 600 млн человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют электричества. 900 млн человек - большинство из них женщины - не имеют доступа к чистым технологиям приготовления пищи. Либо их нет, либо их недостаточно. Решение только лишь этой проблемы - уже указывает на смысл использования богатых запасов газа на континенте. В Африке, которая нуждается в индустриализации, природный газ, доступный по цене и имеющийся в изобилии, будет стимулировать создание значительного количества рабочих мест и возможностей для наращивания потенциала, экономической диверсификации и роста".

Участники обсудили роль природного газа в устойчивом развитии Африки. Отмечено, что в настоящее время в большинстве стран континента сохраняется проблема доступности энергии, а ее потребление - в несколько раз ниже среднемирового уровня.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, к 2050 году более 60% прироста численности мирового населения придется на Африку. С учетом урбанизации в регионе прогнозируется существенный экономический рост, который будет сопровождаться двукратным увеличением потребности в энергии. В частности, спрос на природный газ возрастет в 2,5 раза.

На мероприятии было отмечено, что удовлетворить рост спроса на африканском континенте поможет увеличение добычи природного газа. "Вместе с тем, в настоящее время основной объем добываемого здесь газа направляется на экспорт. Например, среди жителей Нигерии - крупнейшего африканского экспортера СПГ - каждый третий человек не имеет доступа к энергии. Поэтому именно доступность энергии для промышленности и населения будет иметь первоочередное значение для динамичного развития Африки", - подчеркивает "Газпром".

Участники круглого стола обсудили преимущества использования природного газа по сравнению с другими видами энергии. Отмечено, что важной проблемой для континента является загрязнение воздуха. По статистике, грязный воздух является одной из основных причин преждевременной смертности на континенте. Эта проблема со временем может только усугубиться. Отмечено, что природный газ предоставляет эффективные решения для всех основных областей, вызывающих загрязнение воздуха.

На мероприятии также была отмечена потенциальная роль газа в решении продовольственной проблемы. Помимо того, что газ не требует больших площадей для производства электроэнергии и не приводит к сокращению посевных площадей, он также является ценным сырьем для производства удобрений, которые позволяют существенно повысить урожайность.

С докладами на круглом столе выступили представители ПАО "Газпром" и компаний Группы: "Газпром газификация", "Газпром энергохолдинг", "Газпром гелий сервис". Они рассказали о работе "Газпрома" и представили широкий перечень компетенций, которыми компания обладает по всей цепочке газового бизнеса.

С другой стороны, в тот же день "Газпром" раскрыл параметры актуализированной Долгосрочной программы развития на 2024-2033 годы. Из перечня стратегических целевых показателей группы был исключен такой показатель как "Доля на рынке газа стран европейского региона". Также было решено подготовить предложения по актуализации показателей "Мощности пика ОЗП в зоне ЕСГ" и "Производительность добычного комплекса в зоне ЕСГ в пиковом режиме в ОЗП".