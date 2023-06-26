Рубль заметно снизился на старте торгов на фоне возросших внутриполитических рисков

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и китайский юань заметно подросли на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль снизился к основным мировым валютам на фоне возросших внутриполитических рисков.

По итогам первых четырех минут торгов курс доллара США составил 86,63 руб./$1 (+1,93 руб. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,55 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к 7:04 вырос на Московской бирже на 27 коп. - до 11,979 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной ослабления валютного курса рубля в начале торгов 26 июня является рост политической напряженности в стране, вызванный событиями пятницы-субботы с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами как попытка военного мятежа. Кроме того, дополнительное давление на курс нацвалюты оказывает и в целом нестабильная ситуация на мировых рынках капитала из-за опасений глобальных инвесторов относительно того, что повышение процентных ставок крупнейшими центробанками мира может вызвать рецессию в мировой экономике.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу и по итогам всей прошедшей недели на фоне оттока инвесторов в более безопасные активы, такие как доллар США и облигации. Волна повышений процентных ставок центральными банками разных стран усиливает опасения, что слишком агрессивная денежно-кредитная политика может спровоцировать рецессию в глобальной экономике.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в июне упал до 46,3 пункта по сравнению с 48,4 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным S&P Global, которая рассчитывает показатель. Это минимальный уровень за полгода. Снижение индикатора стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали подъем до 48,5 пункта. PMI в сфере услуг в этом месяце составил 54,1 пункта против 54,9 пункта в мае, сводный показатель - 53 пункта против 54,3 пункта месяцем ранее.

В свою очередь фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром 26 июня демонстрируют смешанную динамику: японский индекс Nikkei 225 подрастает на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, в то время как китайский фондовый индикатор CSI 300 снижается на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,14%, а австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,2%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастет на 0,2%, что говорит о возможной стабилизации ситуации на фондовом рынке США в начале новой недели.

При этом нефтяные котировки на мировых рынках демонстрируют в понедельник утром плавный рост. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:04 мск составила $73,92 за баррель, что на 0,09% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $69,26 за баррель, что на 0,14% выше итогового значения предыдущей сессии.