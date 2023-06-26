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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Обанкротившаяся "дочка" Gemont в РФ потребовала с экс-гендиректора 1,5 млрд рублей убытков

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий ООО "Гемонт" ("дочка" турецкого инжинирингового холдинга Gemont) направил в Арбитражный суд Татарстана заявление о взыскании 1,5 млрд рублей убытков с бывшего гендиректора предприятия Акташа Мухиттина. Об этом сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В картотеке арбитражных дел информация о заявлении пока отсутствует.

Ранее со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщалось, что возглавлявший российскую "дочку" Gemont со дня ее основания в марте 2013 года Мухиттин покинул пост гендиректора в конце мая 2022 года.

Gemont в феврале 2020 года заключила контракт с ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) на строительство установки этилена ЭП-600 – ключевого объекта олефинового комплекса, работы планировалось завершить в июле 2023 года. В мае-июне 2022 года НКНХ решил расторгнуть контракт с "Гемонтом" и привлек к строительству установки субподрядчиков из России. Ввод ЭП-600 был перенесен на более поздний срок: завершение строительно-монтажных работ и пусконаладка планируются во втором полугодии 2024 года.

В апреле 2023 года Арбитражный суд Татарстана признал "Гемонт" банкротом по заявлению о самобанкротстве. Сумму требований кредиторов "Гемонт" заявлял в размере 18,6 млрд рублей.

Холдинг Gemont основан в 1991 году в Стамбуле, занимается строительством промышленных комплексов.

"Нижнекамскнефтехим" – один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".

Gemont Гемонт Нижнекамскнефтехим НКНХ СИБУР
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