Рубль полностью отыграл утреннее снижение к основным мировым валютам

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российский рубль в ходе дневных торгов на Московской бирже в понедельник полностью отыграл утреннее снижение к основным мировым валютам, наблюдавшееся на фоне возросших внутриполитических рисков, и вернулся тем самым на уровни закрытия пятницы.

Курс доллара США составил 84,69 руб./$1 в 10:52 МСК, что было уже на 1 копейку ниже уровня закрытия пятницы (в первые минуты торгов на Мосбирже курс доллара поднимался до 87,23 руб./$1). Евро к этому времени стоил 92,3475 руб./EUR1, подорожав менее чем на 1 копейку (вместе с тем в начале торгов его курс достигал 95,28 руб./EUR1). Курс китайского юаня снизился на 0,7 копейки - до 11,702 руб. (против 12,059 руб. в первые минуты торгов понедельника).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной локального ослабления курса рубля, наблюдавшегося в самом начале торгов 26 июня, был рост политической напряженности в стране, вызванный событиями пятницы-субботы с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами как попытка военного мятежа. Дополнительное давление на курс нацвалюты оказывала и в целом нестабильная ситуация на мировых рынках капитала из-за опасений глобальных инвесторов относительно того, что повышение процентных ставок крупнейшими центробанками мира может вызвать рецессию в мировой экономике. Однако довольно быстрая деэскалация внутриполитического конфликта позволила рублю перейти к укреплению и отыгрывать все утренние потери.

Определенную поддержку нацвалюте оказывают и растущие в рамках коррекции цены на нефть. В частности, цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:52 мск составила $74,13 за баррель, что на 0,38% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на 0,4% - до $73,85 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром выросли на 0,27% и достигли $69,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии они опустились на 0,5% - до $69,16 за баррель. В целом за прошлую неделю цена Brent упала на 3,6%, WTI - на 3,9%.