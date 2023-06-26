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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Пшеница подорожала до максимума за 4 месяца

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Цены на пшеницу в понедельник обновили максимум с конца февраля из-за событий в России и засухи в США.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго растут в цене примерно на 2% и торгуются вблизи отметки в $7,52 за бушель.

Подъем цен на пшеницу спровоцировали события пятницы-субботы в РФ с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами как попытка военного мятежа.

Они разворачивались в Ростовской области, которая является ключевым регионом производства зерна в РФ, отмечает Trading Economics.

Также внимание участников рынка направлено на засушливую погоду на Среднем Западе США, повышающую риски для урожая пшеницы в регионе.

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