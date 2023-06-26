Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Аграрии РФ к 26 июня собрали 1,5 млн т зерна, в 1,7 раза больше прошлогоднего

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Аграрии РФ к 26 июня собрали 1,5 млн тонн зерна против 875 тыс. тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

Рост составил 1,7 раза. Уборка идет в основном в южных регионах.

ЭкономикаПшеница подорожала до максимума за 4 месяцаЧитать подробнее

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 352,4 тыс. га, в том числе пшеница убрана с 18,7 тыс. га, намолочено 83,4 тыс. тонн при урожайности 44,5 ц/га. Кроме того, собрано 845,8 тыс. тонн ячменя.

Картофеля в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах собрано 39,7 тыс. тонн, собрано 63,5 тыс. тонн овощей. Это выше прошлогодних показателей.

Как сообщалось, сбор зерна в РФ в этом году Минсельхоз оценивает в 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пшеница подорожала до максимума за 4 месяца

Минфин перечислил НРД 13,4 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2028"

Минфин перечислил НРД 13,4 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2028"

Сбер снижает ставки по ипотеке с господдержкой

Сбер снижает ставки по ипотеке с господдержкой

Сланцевый сектор США перестал расти на фоне низких цен на энергоносители

Сланцевый сектор США перестал расти на фоне низких цен на энергоносители

S7 Technics получила российский сертификат на выпуск компонентов для иностранных самолетов

Финансовый потолок Европейского фонда мира увеличен на 3,5 млрд евро

Финансовый потолок Европейского фонда мира увеличен на 3,5 млрд евро

Рубль полностью отыграл утреннее снижение к основным мировым валютам

МосБиржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "Выборгского судостроительного завода"

МосБиржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "Выборгского судостроительного завода"

Ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизировалась

Ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизировалась

Цена нефти Brent поднялась выше $74 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });