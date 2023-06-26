Аграрии РФ к 26 июня собрали 1,5 млн т зерна, в 1,7 раза больше прошлогоднего

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Аграрии РФ к 26 июня собрали 1,5 млн тонн зерна против 875 тыс. тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

Рост составил 1,7 раза. Уборка идет в основном в южных регионах.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 352,4 тыс. га, в том числе пшеница убрана с 18,7 тыс. га, намолочено 83,4 тыс. тонн при урожайности 44,5 ц/га. Кроме того, собрано 845,8 тыс. тонн ячменя.

Картофеля в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах собрано 39,7 тыс. тонн, собрано 63,5 тыс. тонн овощей. Это выше прошлогодних показателей.

Как сообщалось, сбор зерна в РФ в этом году Минсельхоз оценивает в 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы.