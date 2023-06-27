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"Агрокомплекс Ткачева" стал владельцем ростовского предприятия по выращиванию зерновых

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов РФ, стал владельцем компании ООО им. Ангельева в Сальском районе Ростовской области, занимающейся выращиванием зерновых культур.

Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 23 июня. ООО им. Ангельева относится к числу малых предприятий, его уставный капитал - 31 тыс. рублей. Выручка по итогам 2022 года составила 196 млн рублей, снизившись в 2,3 раза по сравнению с показателем предыдущего года, чистый убыток получен в размере 84,3 млн рублей против прибыли в 56,5 млн рублей в 2021 году. Основной вид деятельности, согласно данным ЕГРЮЛ, выращивание зернобобовых культур, а также семян масличных, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина.

Прежними владельцами компании были директор предприятия Андрей Рыбалкин и Тамара Соколова. По данным ЕГРЮЛ, Рыбалкин остается директором предприятия.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, объединяет 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.

Как сообщалось, в прошлом году "Агрокомплекс" закрыл сделки по покупке агроактивов на юге РФ суммарно на 0,6 млрд рублей. Так, стоимость покупки бывшего свиноводческого актива бизнесмена Вадима Варшавского на Дону - ООО "Русская свинина" составила 250 млн рублей. "Агрокомплекс" также закрыл сделку по покупке 100% ООО "Кристалл-Агро" на Кубани (занимается выращиванием сельхозкультур), заплатив за актив 349,9 млн рублей.

Агрокомплекс Ткачева Ростовская область
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