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Минэкономразвития предложило изменить расчет стоимости доли покидающих ООО совладельцев

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает разрешить выходящим из обществ с ограниченной ответственностью участникам получать деньги за свои доли с учетом их рыночной, а не обычно более низкой балансовой стоимости, пишет во вторник газета "Коммерсантъ".

Соответствующие изменения ведомство разработало в закон об ООО и в Гражданский кодекс РФ. Они предусматривают, что выплата рыночной стоимости доли будет возможна как по решению компании, так и по желанию уходящего совладельца; рыночная стоимость будет определяться в ходе независимой оценки.

Действующие правила обязывают компании выплатить за долю своему бывшему совладельцу ее действительную стоимость, которая соответствует пропорциональной части стоимости чистых активов общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Однако требование законодательства о выплате действительной стоимости доли нередко вызывает споры между субъектами корпоративных отношений – участники не согласны с оценкой, определенной обществом, считают авторы инициативы. Такой аргумент приводится в пояснительных записках к законопроектам, указывает "Коммерсантъ".

Минэкономразвития
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