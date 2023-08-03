РСПП видит риски в идее заменить на "рыночный" расчет стоимости доли покидающих ООО совладельцев

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Законопроект Минэкономразвития, разрешающий выходящим из обществ с ограниченной ответственностью (ООО) участникам получать деньги за свои доли с учетом их рыночной, а не обычно более низкой балансовой стоимости, может создать новые основания для судебных тяжб между компаниями и их совладельцами, считает Российский союз промышленников и предпринимателей.

Об этом рассказал источник "Интерфакса", знакомый с позицией союза.

Такие опасения РСПП озвучил к опубликованному в июне для общественного обсуждения законопроекту, меняющему правила выплаты покидающим компанию совладельцам стоимости их долей. Этот механизм выплат действует в случаях, когда участник был против или не голосовал за крупную сделку, увеличение уставного капитала компании, или уставом компании запрещено продавать долю третьим лицам, или другие совладельцы не дали согласие на сделку.

В таком случае действующие правила обязывают компании выплатить за долю своему бывшему совладельцу ее действительную стоимость, которая соответствует пропорциональной части стоимости чистых активов общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участники нередко не соглашаются с определенной компанией оценкой, и из-за этого возникают споры между субъектами корпоративных отношений, считает Минэкономразвития.

В связи с этим оно предложило разрешить выплачивать покидающим компанию совладельцам рыночную стоимость их доли, которая должна определяться в ходе независимой оценки. Предполагается, что инициировать ее сможет как сама компания, так и ее совладельцы.

Однако РСПП полагает, что реализация этой идеи хотя и частично снимет существующие проблемы, но может породить новые, рассказал источник. В частности, он обращает внимание, что проект предусматривает различные подходы к выплате стоимости доли в разных ситуациях. Согласно проекту, при выходе участника из ООО или обращении взыскания на его долю будет выплачиваться действительная стоимость доли, но не ниже рыночной, если инициирована оценка; однако в других случаях, например, при расчете с наследниками совладельца - будет использоваться действительная стоимость доли.

Есть замечания у РСПП к ключевой идее законопроекта - определению рыночной стоимости доли. Он считает такой подход несправедливым с точки зрения балансов интересов участников корпоративных отношений, рассказал источник. Как правило, рыночная стоимость будет выше действительной, особенно для компаний с невысокой стоимостью чистых активов, например, IT-компаний. И для компаний может стать серьезной финансовой нагрузкой выплата рыночной стоимости уходящему совладельцу, сообщил источник о замечаниях РССП.

По мнению РСПП, в случае выхода совладелец должен получить обратно сумму своих инвестиций, и действительная стоимость доли является наиболее объективным эквивалентом его вложений. А рыночная цена, полагает союз, отражает стоимость бизнеса или рыночную конъюнктуру, и эту сумму совладелец может получить при продаже доли третьему лицу. Вопрос с оплатой доли при недоступности последних вариантов из-за ограничений в уставе уже решен в судебной практике, рассказал источник о доводах союза.

По его словам, РСПП предлагает несколько вариантов определения оценки доли уходящего из компании участника. Наиболее оптимальным союзу видится вариант, при котором по общему правилу будет применяться действительная стоимость доли по данным бухгалтерского учета, но при единогласном согласии всех участников в уставе ООО можно будет разрешить выплату рыночной стоимости доли.