В Morgan Stanley спрогнозировали повышение ФРС ставки на 25 б.п. в июле

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Аналитики банка Morgan Stanley скорректировали прогноз относительно дальнейших изменений ставки Федеральной резервной системы (ФРС), учтя заявления главы регулятора Джерома Пауэлла.

Теперь эксперты банка ожидают, что Федрезерв поднимет ставку на 25 базисных пунктов на июльском заседании, которое состоится 25-26 июля. Ранее прогноз предполагал сохранение ставки на прежнем уровне.

Пауэлл на прошлой неделе заявил, что считает обоснованным подъем базовой процентной ставки еще дважды в этом году. Он отметил, что возвращение инфляции к целевому уровню в 2% займет много времени, "и подавляющее большинство членов ФРС считает, что ... необходимо еще немного повысить ставку".

В июне Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 5-5,25% годовых. Тем временем медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года, хотя в марте ожидалось, что уровень ставки будет составлять 5,1%.