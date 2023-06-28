Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил восходящий импульс предыдущего дня благодаря стабилизации внутриполитической ситуации в России, в то время как внешние площадки подают смешанные сигналы. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, при этом упали акции "Мобильных телесистем" после отсечки на бирже годовых дивидендов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2780,69 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1028,96 пункта (+0,1%); цены большинства blue chips на МосБирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 85,12 рубля (+0,06 рубля).

Подорожали акции "ММК" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +0,5% "префы"), "Северстали" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "НЛМК" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%), "Татнефти" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), UC Rusal (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%), акции "АЛРОСА" (+0,1%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-9,3%, до 313,75 рубля; выплаты за 2022 год составят 34,29 руб. на бумагу), "Роснефти" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", накануне рынок акций РФ восстанавливался после агрессивных выходных, при этом общий среднесрочный тренд по индексу МосБиржи, вероятно, продолжится. В случае преодоления уровня 2800 пунктов в качестве нового ориентира выступит круглая отметка 3000 пунктов. В США первое полугодие завершается в хорошем "плюсе", а значит, есть все шансы повторить успех и во втором полугодии. Тем не менее, сильная статистика по экономике США развязывает руки ФРС для проведения дальнейшего ужесточения монетарной политики, полагают эксперты "БКС МИ".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи будет двигаться вблизи отметки 2775 пунктов. Несмотря на рост накануне, возврат в ближайшее время выше 2800 пунктов выглядит маловероятным. Картина может измениться в случае сильного роста акций Сбербанка.

Торги в среду начались с дивидендного "гэпа" в акциях МТС. Исходя из размера выплат, акции компании могут потерять почти 10%. Однако есть уверенность, что в течение дня бумаги отыграют часть потерь, в результате чего по итогу снижение будет меньше. Доля акций МТС в индексе МосБиржи довольно низкая (порядка 1,8% - прим. ИФ), из-за чего индекс за счет этих бумаг потеряет всего 0,2% во время начала торгов, отмечает Головинов.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,6-1,7% во главе с Nasdaq благодаря подъему котировок акций технологических компаний и хорошей статистике.

Кроме того, инвесторы позитивно восприняли заявление премьера Госсовета КНР Ли Цяна о том, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться цели роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры, пишет MarketWatch.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в июне подскочил до 109,7 пункта (максимум с января 2022 года) с пересмотренных 102,5 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса в этом месяце до 104 пунктов с объявленного ранее майского уровня в 102,3 пункта.

Продажи новых домов в США в мае подскочили на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 763 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это максимальный уровень с февраля 2022 года. При этом аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце на 1,2% с ранее объявленного апрельского уровня - до 675 тыс.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Показатель повысился по итогам третьего месяца подряд. Это также было неожиданным для аналитиков, которые в среднем прогнозировали его сокращение на 1%, сообщает Trading Economics.

Азиатские рынки акций

Тем временем, в среду на рынках Азии наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,05%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,04%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Давление на рынки Китая и Гонконга оказали слабые статданные, а также сообщения западных СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые экспортные ограничения на поставку чипов для сферы искусственного интеллекта (ИИ).

Согласно данным Государственного статистического управления КНР, опубликованным в среду, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-мае упала на 18,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 2 трлн 668,89 млрд юаней ($369,28 млрд). Спад был отмечен в 24 отраслях из 41. В том числе упала прибыль компаний угольной промышленности, производителей нефтепродуктов и химической продукции, а также электроники. В мае показатель уменьшился на 12,6%.

Согласно официальным статданным, инфляция в Австралии в мае замедлилась до минимальных с апреля 2022 года 5,6% в годовом выражении по сравнению с 6,8% в апреле. Опубликованные данные повышают вероятность того, что австралийский ЦБ сделает паузу в ужесточении политики на следующем заседании, отмечает Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх на данных Американского института нефти (API) о более резком, чем ожидалось, сокращении запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $72,39 за баррель (+0,2% и -2,6% накануне), августовская цена WTI - $67,83 за баррель (+0,2% и -2,4% во вторник).

Согласно информации API, по итогам недели, завершившейся 23 июня, запасы нефти упали на 2,41 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 1,47 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах нефти за прошедшую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 по Москве.

Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики после снятия карантинных ограничений. Давление на рынок также оказывают опасения рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.