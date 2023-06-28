"Автотор" снизил прогноз выпуска автомобилей на 2023 год до 70 тыс. машин

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" по итогам 2023 года планирует выпустить 70 тысяч автомобилей 20 моделей пяти брендов. Об этом сообщил председатель совета директоров ООО "Автотор Холдинг" Валерий Горбунов журналистам.

Ранее "Автотор" заявлял о планах в текущем году произвести примерно 100 тыс. машин "при позитивном прогнозе и развитии событий" (этот прогноз был для холдинга основным) и при пессимистическом – около 70 тыс. автомашин. По итогам 2022 года автопроизводитель выпустил чуть более 60 тыс. автомобилей.

"На сегодня мы выпускаем автомашины 9 моделей трех брендов. Но до конца года планируем выпускать 20 моделей, возможно 22. Но количество брендов увеличится до 5. Все это китайские компании. По итогам года планируем выпустить 70 тысяч автомашин. Но если рынок будет расти, то и больше, до 100 тысяч", - сказал Горбунов.

По его словам, в числе выпущенных будет электромобиль BAIC и электромобиль другого бренда.

Эти машины будут поставлены двум дилерским компаниям, которые должны будут реализовать 58-68 тыс. машин. Но рынок в настоящее время сложный и приходится "работать локтями", отметил глава совета директоров холдинга.

Планы на 2024 год составляют 100 тысяч автомашин. При этом компания отмечает трудности с доставкой комплектующих из Китая.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Выпуск последних также прекращен в начале октября 2022 года.

В настоящее время "Автотор" собирает автомобили китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM