Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Проект модернизации ВПП в аэропорту Ставрополя подорожал до 4 млрд рублей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Стоимость модернизации взлетно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорту "Ставрополь" (входит в холдинг "Новапорт") значительно выросла, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Заканчиваем реконструкцию аэропорта Ставрополя. В феврале, Господь управит, откроем (новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий - ИФ). Но мы с 2019 года не можем получить финансирование на взлетно-посадочную полосу", - сказал Владимиров, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по развитию туристической отрасли в Дербенте.

По его словам, если раньше проект стоил до 1,9 млрд рублей, то сейчас более 4 млрд рублей.

Таким образом, в течение пяти лет проект подорожал в 2 раза.

"А если мы поставим (реализацию проекта - ИФ) на 2026 год, то каждый год будет на 30% дорожать", - отметил губернатор, добавив, что после реконструкции аэропорт сможет принимать 1,5 млн пассажиров.

Запустить новый аэровокзальный комплекс планируется в феврале 2024 года, уточнил он.

Ранее сообщалось, что общая площадь нового терминала составит порядка 6 тысяч кв. м, пропускная способность в час - 400 пассажиров (200 на вылет, 200 на прилет), пропускная способность в год - 580 тысяч пассажиров.

Сейчас аэровокзальный комплекс состоит из 2 зон обслуживания пассажиров, способных принимать 300 человек в час.

Пассажиропоток аэропорта Ставрополя в I квартале 2023 года вырос на 15,6%, до 114,4 тысяч пассажиров.

Ставрополь Владимир Владимиров Ставропольский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП в мае на фоне низкой базы в 5,4%

Рост цен производителей на бензин в России в мае ускорился до 18,7% с 9,7% в апреле

Рост цен производителей на бензин в России в мае ускорился до 18,7% с 9,7% в апреле

Выпуск легковых авто в РФ в мае взлетел год к году в 11 раз на рекордно низкой базе

Безработица в РФ в мае достигла исторического минимума в 3,2% после 3,3% в апреле

Безработица в РФ в мае достигла исторического минимума в 3,2% после 3,3% в апреле

Акционеры "Русала" большинством голосов поддержали невыплату дивидендов

МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

Законопроект о налоге на сверхприбыль принят в I чтении

Из топ-50 плательщиков windfall tax 20% налога придется на добычу ТПИ и 19% - на минудобрения

Из топ-50 плательщиков windfall tax 20% налога придется на добычу ТПИ и 19% - на минудобрения

Песков заявил, что никаких решений о многократном изъятии windfall tax не принималось

Песков заявил, что никаких решений о многократном изъятии windfall tax не принималось

Более половины сотрудников Credit Suisse будут уволены после слияния с UBS

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });