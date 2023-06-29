Допквота на экспорт зерна из РФ в 2023 году сформирована в объеме 814,8 тыс. т

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Дополнительная квота на экспорт зерна из РФ сформирована в объеме 814 тыс. 813,557 тонны, сообщается в приказе Минсельхоза.

Распределение этой квоты между экспортерами также содержится в приказе, размещенном на сайте ведомства.

Квота сформирована на основе заявлений экспортеров об уменьшении полученных ими ранее долей в общей квоте. Общий размер квоты, предусмотренный на период с 15 февраля до 30 июня 2023 года в 25,5 млн тонн, не изменился.

Как сообщалось, правительство приняло постановление, в соответствии с которым квота на экспорт зерна будет разделяться на основную и дополнительную части.

Как заявлял журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, решение принято для оптимизации механизма квотирования экспорта и максимального освоения объемов квот. Оно предусматривает возможность добровольного отказа от тарифных квот или их части, предусмотренный на следующие периоды понижающий коэффициент и распределение дополнительной части квоты.

"Отказ от тарифных квот предусматривает возможность для экспортеров добровольно уменьшить свою квоту в случае, если они считают, что распределенные им объемы избыточны, и они не смогут полностью освоить их до начала следующего сезона", - пояснял он.

В последующие годы прием заявлений об отказе от квоты будет проводиться с 1 по 20 апреля, а окончательное решение об уменьшении квот будет приниматься до 1 мая.

"Основная часть тарифной квоты будет распределяться, как и раньше, по историческому принципу до начала периода действия квот. При этом со следующего года для каждого экспортера будет рассчитываться понижающий коэффициент, равный проценту выборки квоты в предшествующем периоде, - сообщил Патрушев. - Так, если компания в этом году выберет 90% от распределенного ей объема, в 2024 году она пропорционально получит на 10% меньше".

По его словам, начиная с 2024 года дополнительный объем квоты будет состоять из трех частей: 10% от общего объема квоты плюс объем, "высвободившийся" в результате применения понижающего коэффициента, а также объем, сформировавшийся из отказов.

Как уточнил министр, обращаться за дополнительной частью смогут экспортеры, которым уже распределена основная часть тарифной квоты по историческому принципу. "Мы совместно с Минпромторгом будем оценивать незалицензированный остаток основной части квоты каждого экспортера на момент подачи заявления и, исходя из этого остатка и объема, указанного в экспортном контракте, будет распределяться дополнительная часть в соответствии с рассчитанной потребностью", - сказал он.

Так, если экспортер должен поставить 100 тыс. тонн зерна по экспортному контракту, а у него сохраняется незалицензированный остаток основной части квоты в объеме 50 тыс. тонн, он получит дополнительную часть в объеме 50 тыс. тонн. При этом дополнительная часть тарифной квоты не может превышать 45% от объема основной части квоты, распределенной заявителю в текущем сезоне.

Как считает министр, разработанный механизм поможет существенно увеличить степень выборки тарифных квот, поощряя наиболее активных экспортеров, и не даст возможности менее активным неэффективно распоряжаться распределенными им объемами.