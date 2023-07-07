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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Россия в прошлом сельхозгоду экспортировала рекордные 60 млн т зерна

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - РФ в прошлом сельхозгоду (июль 2022 - июнь 2023 гг.) экспортировала рекордные 60 млн тонн зерна, сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев журналистам на выставке "Всероссийский день поля" в Казани в пятницу.

"В сельхозсезон 2022-2023 мы экспортировали абсолютно беспрецедентное, рекордное по своим объемам количество зерна - это 60 млн тонн. Основной объем этого зерна, конечно же, пошел в дружественные страны. Ну, и это позволило нам очень серьезно нарастить экспортную выручку. Она у нас составила по итогам 2022 года более $41 млрд", - сказал Патрушев.

В 2021/2022 сельхозгоду РФ экспортировала 38,1 млн тонн зерна, в том числе 30,7 млн тонн пшеницы.

В этом сельхозгоду (начался 1 июля 2023 года) Минсельхоз оценивает экспорт зерна в 50-55 млн тонн.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз РФ
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