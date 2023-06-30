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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Падение цен на жилье в Великобритании в июне ускорилось до 3,5% после снижения на 3,4% в мае, темпы падения стали рекордными с июля 2009 года, говорится в ежемесячном отчете британского ипотечного общества Nationwide Building Society.

Аналитики в среднем прогнозировали еще более резкое снижение, на 4%, сообщает Trading Economics.

Тем временем относительно мая стоимость жилья увеличилась на 0,1%, месяцем ранее наблюдалось снижение на аналогичную величину.

Средняя цена дома составляет сейчас 262,239 тыс. фунтов стерлингов ($330,76 тыс.).

"Относительно мягкая посадка в секторе недвижимости все еще возможна, если динамика экономики в целом будет соответствовать ожиданиям, - сказал старший экономист Nationwide Роберт Гарднер. - Сочетание хороших темпов роста зарплат и некоторого снижения цен может со временем повысить доступность жилья, особенно если ставки по ипотеке станут более умеренными".

В годовом выражении цены на жилье понизились во всех регионах Великобритании кроме Северной Ирландии.

Великобритания Nationwide Building Society
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