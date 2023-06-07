Жилье в Великобритании в мае впервые более чем за 10 лет подешевело год к году

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Стоимость жилой недвижимости в Великобритании в мае 2023 года сократилась на 1% в годовом выражении, сообщила консалтинговая компания Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group). Показатель упал год к году впервые с 2012 года.

Относительно предыдущего месяца цены на британские дома не изменились. Средняя стоимость дома в стране сейчас составляет 286 532 фунта стерлингов ($357,2 тыс.), что примерно на 7,5 тыс. фунтов ниже пиковой отметки прошлого августа.

Цены снизились год к году во многом из-за высокой базы сопоставления и на фоне подъема процентных ставок, которые, как ожидается, вырастут еще, отметила глава ипотечного бизнеса Halifax Ким Киннерд. По ее словам, рост ставок неизбежно отразится на уверенности участников рынка.

Ипотечное общество Nationwide Building Society ранее указало на снижение стоимости жилья в Великобритании на 3,4% в годовом выражении - самое значительное с июля 2009 года.