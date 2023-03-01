Снижение цен на жилье в Великобритании стало максимальным с 2012 г.

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Цены на жилье в Великобритании в феврале снизились на 1,1% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные британского ипотечного общества Nationwide Building Society.

Это первое падение показателя с июня 2020 года и самое значительное с ноября 2012 года.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,9%, сообщает Trading Economics.

Стоимость жилья в прошлом месяце относительно января опустилась на 0,5%. Данный показатель снижается уже шестой месяц подряд. Эксперты ожидали, что он уменьшится на 0,4%.

С последнего пика, зафиксированного в августе 2022 года, цены опустились уже на 3,7%. Средняя цена дома составляет сейчас 257,406 тыс. фунтов стерлингов (около $310 тыс.).

"Инфляция продолжает опережать рост заработной платы, а ставки по ипотечным кредитам остаются значительно выше минимумов, зафиксированных в 2021 году", - отмечает старший экономист Nationwide Роберт Гарднер.