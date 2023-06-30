Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,7%

Индекс МосБиржи не изменился на фоне ослабления рубля

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднялась в район $74,5 за баррель); индекс РТС за минуту торгов просел на 0,7%, а индекс МосБиржи не изменился на фоне дальнейшего ослабления рубля.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2795,16 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1000,3 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 1,7%.

Доллар вырос до 88,13 рубля (+0,56 рубля).

Подешевели акции Сбербанка (-0,5% и -0,3% "префы"), "Аэрофлота" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), UC Rusal (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Акционеры "Газпрома" на прошедшем в пятницу заочном годовом собрании избрали новый состав совета директоров. Впервые он избран не на один, а сразу на три года.

Совет директоров ПАО "Ростелеком" (-0,7% и -2,5% "префы") отменил ранее принятое решение о созыве годового собрания акционеров 30 июня, говорится в сообщении компании. Причины такого решения не уточняются. Информация о новых сроках созыва и проведения годового собрания акционеров по итогам 2022 года будет раскрыта дополнительно после принятия соответствующих решений, говорится в сообщении.

Подорожали акции АФК "Система" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +1,4% "префы"), "Татнефти" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "Роснефти" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), бумаги "РусГидро" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), расписки TCS Group Holding (+0,1%).

Комментарий аналитика

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, индекс МосБиржи в пятницу попытается закрепиться выше 2800 пунктов. Поддержку рынку окажут акции нефтегазовых компаний на фоне постепенного восстановления цен на нефть. Кроме того, обыкновенные акции Сбербанка продолжают консолидироваться вблизи 240 руб., что дает повод ожидать их сильного роста. Из отдельных бумаг можно отдавать предпочтение компаниям, которые выигрывают от ослабления рубля: это "Сургутнефтегаз", "Сегежа Групп", "АЛРОСА", полагает аналитик.

В США накануне выросли индексы акций S&P 500 (+0,5%) и Dow Jones (+0,8%) на сильных статданных и корпоративных новостях, Nasdaq не изменился.

Минторг США резко повысил финальную оценку роста экономики страны в I квартале - до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,3%. Аналитики ожидали более умеренного пересмотра в лучшую сторону, до 1,4%.

Между тем индекс базовой инфляции PCE Core увеличился в январе-марте на 4,9% после подъема на 4,4% кварталом ранее. Этот индикатор внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Рынок также поддержали положительные результаты ежегодных стресс-тестов банковского сектора, показавшие, что крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезную рецессию и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу также преобладает рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне четверга).

Безработица в Японии в мае осталась на прежнем уровне - 2,6%, сообщило министерство внутренних дел и связи страны. Это совпало со средним прогнозом аналитиков. Объем промпроизводства в Японии в мае уменьшился на 1,6% относительно предыдущего месяца. Консенсус-прогноз предполагал менее значительное падение - на 1%. Это первое снижение показателя с января.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 49 пунктов по сравнению с 48,8 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Результат совпал с консенсус-прогнозом, отмечает Trading Economics. Индикатор находится ниже пограничной отметки 50 пунктов третий месяц подряд.

Розничные продажи в Германии в мае увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали сохранения розничных продаж на апрельском уровне.

Оценка роста ВВП Великобритании в I квартале осталась без изменения - 0,1%, эксперты также не ожидали пересмотра.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу пытаются продолжить рост предыдущего дня за счет сильных статданных из США и сигналов сокращения запасов топлива в стране.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $74,49 за баррель (+0,1% и +0,4% накануне), августовская цена WTI - $69,9 за баррель (+0,1% и +0,4% в четверг).

Сдерживающим фактором для нефтяных котировок являются ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира. Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил ранее на этой неделе, что большинство руководителей американского Центробанка видят возможность еще как минимум двух повышений базовой процентной ставки. Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард в свою очередь сообщила о высокой вероятности подъема ставок в еврозоне в июле.