Один из корейских совладельцев вышел из проекта терминала по перевалке СУГ в Приморье

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - АО "Хёндэ Кемикал Со. Лтд" вышло из состава совладельцев ООО "Восток ЛПГ" (проект терминала для экспорта СУГ в районе бухты Перевозной в Приморском крае) на фоне судебных тяжб об исключении южнокорейских совладельцев из проекта.

По данным ЕГРЮЛ, после выхода "Хёндэ Кемикал Со. Лтд" из ООО его доля в 4,75% перешла под контроль менеджмента "Восток ЛПГ". Остальные совладельцы остались при своих долях: по 41,25% в уставном капитале принадлежит Салауды Амерханову и Руслану Галинскому, остальная часть – южнокорейским компаниям E1 Corp. (8%) и HL Holdings Corp. (4,75%).

При этом Арбитражный суд Приморского края назначил на 31 августа рассмотрение заявления ООО "Азиатско-Тихоокеанская инжиниринговая корпорация "ПромГражданПроект" о признании "Восток ЛПГ" банкротом. Исковые требования составляют 21,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Амерханов пытается через суд исключить корейских инвесторов из проекта. По его мнению, они нарушают свои обязанности, не участвуя в собрании учредителей, не подписывая протоколы рабочих совещаний и т.д. Однако суд отказал в удовлетворении такого заявления.

Кроме того, безучастность иностранных совладельцев не позволяет заключить сделку с Газпромбанком, который намерен участвовать в реализации проекта "в качестве потенциального партнера и заинтересован в финансировании всех затрат общества на реализацию проекта в сумме до 20 млрд рублей", сообщается в материалах суда.

"Восток ЛПГ" (резидент Свободного порта Владивосток) планировал вложить в строительство морского терминала и инфраструктуры для поставок СУГ 4,5 млрд рублей. Предполагалось, что компания введет терминал в эксплуатацию в конце 2018 года, затем сроки несколько раз переносились. Проектная мощность терминала - 1 млн тонн в год с возможностью удвоения.

Со ссылкой на материалы Арбитражного суда Приморского края в начале июня сообщалось, что компания ведет строительство терминала. "Восток ЛПГ" получил разрешение на строительство в сентябре 2021 года, однако до начала июня никаких сведений об этом не поступало. Компания о начале работ также не сообщала.