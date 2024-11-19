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Еще один корейский совладелец вышел из проекта терминала по перевалке СУГ в Приморье

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Корейская компания HL Holdings Corporation, владевшая 4,75%-й долей ООО "Восток ЛПГ" (оператор проекта строительства терминала для экспорта сжиженного углеводородного газа (СУГ) в районе бухты Перевозной в Приморском крае), вышла из числа участников ООО.

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 18 ноября. Теперь эта доля контролируется менеджментом. Ранее аналогичным образом из числа участников вышло корейское АО "Хёндэ Кемикал Со. Лтд" – ему также принадлежало 4,75% долей.

Актуальный список совладельцев после внесенных изменений выглядит следующим образом: по 41,25% в уставном капитале проекта принадлежит Салауды Амерханову и Руслану Галинскому, 9,5% контролирует менеджмент, оставшимися 8% владеет южнокорейская компания E1 Corp.

Ранее сообщалось о разногласиях российских и корейских инвесторов: Амерханов пытался через суд исключить корейцев из проекта. По его мнению, они нарушают свои обязанности, не участвуя в собрании учредителей, не подписывая протоколы рабочих совещаний и т.д. Однако суд отказал в удовлетворении заявления. Позднее "Хёндэ Кемикал Со. Лтд" вышла из проекта по собственному желанию.

Кроме того, в материалах суда сообщалось, что безучастность иностранных совладельцев не позволяет заключить сделку с Газпромбанком, который намеревался участвовать в реализации проекта "в качестве потенциального партнера и заинтересован в финансировании всех затрат общества на реализацию проекта в сумме до 20 млрд рублей".

Позднее E1 Corp. требовала через суд запретить внесение изменений в устав "Восток ЛПГ", разбирательства по этому вопросу продолжаются в Арбитражном суде Приморского края.

"Восток ЛПГ" (резидент Свободного порта Владивосток) планировал вложить в строительство морского терминала и инфраструктуры для поставок СУГ 4,5 млрд рублей. Предполагалось, что компания введет терминал в эксплуатацию в конце 2018 года, затем сроки несколько раз переносились. Проектная мощность терминала – 1 млн тонн в год с возможностью удвоения.

Со ссылкой на материалы Арбитражного суда Приморского края в июне 2023 года сообщалось, что компания ведет строительство терминала. "Восток ЛПГ" получил разрешение на строительство в сентябре 2021 года, однако из других источников никаких сведений о старте реализации проекта не поступало. Компания о начале работ также не сообщала, комментировать "Интерфаксу" статус проекта не стала.

HL Holdings Corporation ООО "Восток ЛПГ" АО "Хёндэ Кемикал Со. Лтд" Приморский край
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