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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Группа "Черкизово" решила не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, на годовом собрании утвердили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщается в материалах компании.

По итогам 2021 года дивиденды компании составили 148,05 рубля на акцию.

Компания выплачивает дивиденды с 2014 года.

Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по результатам года и первого полугодия. Дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года составили 85,27 рубля на акцию, в сумме 3,7 млрд рублей. Решение по дивидендам за первое полугодие 2022 года не принималось.

Основным владельцем группы "Черкизово" является семья ее основателя Игоря Бабаева: доля его сыновей – генерального директора группы Сергея Михайлова и председателя совета директоров Евгения Михайлова – 27,35% у каждого, их матери – Лидии Михайловой – 15,03%, доля финансового директора Людмилы Михайловой – 0,41%. Испанской Grupo Fuertes (проект "Тамбовская индейка") принадлежит 11,12%. Free float – чуть более 2%. Уставный капитал разделен на 42 млн 222 тыс. 042 акции номиналом 1 копейка.

"Черкизово" – один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. Выручка в 2022 году по МСФО увеличилась до 184,3 млрд рублей со 160,2 млрд рублей в 2021 году. Чистая прибыль группы снизилась до 14,6 млрд рублей с 16,9 млрд рублей.

Группа "Черкизово" включает 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и около 300 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Черкизово
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