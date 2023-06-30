Выплата дивидендов "Транснефти" за 2022 год утверждена Росимуществом

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Росимущество приняло решение о выплате дивидендов "Транснефти" за 2022 год, сообщила компания.

На обыкновенные акции (5 694 468 штук) будет выплачено 94 899 448 113,6 рублей, на привилегированные акции (1 554 875 штук) - 25 912 302 850 рублей.

Таким образом, как и рекомендовал совет директоров, размер дивиденда на акцию каждого типа составляет 16 665,2 рубля.

Реестр для лиц, которые имеют право на получение дивидендов, закрывается 20 июля.

"Транснефть" уже несколько лет направляет на дивиденды 50% от прибыли по МСФО, хотя в дивидендной политике прописано 25%. Так, чистая прибыль компании по МСФО в 2020 году составила 133,2 млрд руб., а общая сумма выплат на дивиденды - ровно половину (66,87 млрд руб.), из них на обыкновенные акции - 52,53 млрд руб., на привилегированные - 14,34 млрд руб. На дивиденды была направлена и вся чистая прибыль по РСБУ за 2020 год - 65,065 млрд руб., а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1,804 млрд руб. Дивиденд на акцию "Транснефти" составил 9224,28 руб. по всем видам ценных бумаг. Отчетность по МСФО за 2021 и 2022 годы не публиковалась.

По итогам 2021 года глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании позиции государства в отношении направления на дивиденды "Транснефти" за 2021 год 76,099 млрд руб. СД компании тогда рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 10 497,36 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акции.

Все 100% голосующих акций "Транснефти" - у государства, на рынке есть только "префы".