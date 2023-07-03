РФ дофинансирует льготные кредиты системообразующим предприятиям промышленности и торговли

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2023 году дополнительно направит 3,24 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли. К настоящему моменту в 2023 году на эти цели выделено всего около 25 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства.

Текст распоряжения о дофинансировании программы размещен на сайте кабмина.

Как отмечается в пресс-релизе, решение позволит сохранить льготную ставку по займам, взятым в 2022 году на пополнение оборотных средств, и коснется более 100 предприятий-заёмщиков.

Программа льготного кредитования системообразующих предприятий промышленности и торговли для пополнения ими оборотных средств (393-е постановление правительства) была запущена весной 2022 года на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 20%. Осенью кабмин решил не продлевать эту программу на 2023 год из-за значительного понижения ключевой ставки (сейчас ее уровень 7,5%), что делало условия льготных кредитов менее привлекательным. Вместе с тем, бизнес в лице Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил дофинансировать программу для того, чтобы компании могли воспользоваться невыбранными за прошлый год кредитами.

Программа позволяла системообразующим предприятиям промышленности и торговли в течение 2022 года получать льготные кредиты в российских банках на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев под ставку до 11% годовых. Одна компания могла привлечь до 30 млрд рублей.