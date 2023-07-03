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"Еврохим" решил законсервировать завод в Литве из-за проблем с сырьем на фоне санкций

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - "Еврохим" решил временно законсервировать завод по выпуску фосфорных удобрений Lifosa в Литве, сообщил "Еврохим".

"После тщательных размышлений "Еврохим" с сожалением сообщает о своем намерении начать процесс консервации завода в Литве с октября 2023 года (...). К сожалению, нет возможности продолжать устойчиво работать в среде с таким количеством ограничений. Нам как работодателю сейчас предстоит принять несколько важных решений", - цитируется в сообщении председатель совета директоров "Еврохима" Самир Брихо.

Решение о консервации было принято после более чем года сбоев в цепочке поставок и нехватки сырья, вызванных введением санкций правительством Литвы. В связи с этим предприятие не смогло вести нормальную и прибыльную деятельность, отметил Брихо.

По его словам, часть персонала будет сохранена, а группа будет искать возможности для продолжения деятельности Lifosa.

"В то же время и даже на этом позднем этапе мы продолжим поиск решений, в том числе поиск потенциальных инвесторов, которые были бы приемлемы для правительства Литвы и могли бы создать условия для возобновления деятельности Lifosa в ближайшем будущем", - добавил Брихо.

Глава EuroChem Europe и председатель правления Lifosa Марк Хешлер заявил в начале июня, что будущее завода будет зависеть от того, сможет ли он стать частью цепочки поставок и продаж группы "Еврохим", но заместитель председателя Комитета Сейма по экономике Гинтаутас Палуцкас заявил, что такой вариант невозможен.

Хехлер сообщил, что поиск решений с властями Литвы будет продолжен, и если не удастся договориться о возобновлении производства, "Еврохим" начнет консультации о будущем компании с профсоюзами и властями.

Lifosa 23 мая приостановил работу на ежегодное плановое техническое обслуживание и пообещал возобновить работу позже. О сроках возобновления работы информации нет.

Как сообщалось, Евросоюз в марте 2022 года ввел санкции против тогдашнего бенефициара Lifosa – российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Вскоре Мельниченко перестал быть бенефициаром "Еврохима", а также вышел из совета директоров компании.

Lifosa с мая 2022 года находится под контролем временного администратора, который следит за тем, чтобы деятельность предприятия велась в соответствии с международными санкциями. В середине октября временный администратор компании одобрил назначение главой Lifosa бывшего топ-менеджера "Еврохима" Андрея Савчука.

За время работы временной администрации Lifosa неоднократно приостанавливал, а затем возобновлял деятельность. По данным Фонда социального страхования Литвы, в настоящее время на заводе работает 908 сотрудников.

Еврохим Lifosa Литва
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