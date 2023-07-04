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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Рубль укрепляется к доллару и слабо меняется к юаню на старте торгов

Рубль укрепляется к доллару и слабо меняется к юаню на старте торгов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Доллар США уступает позиции, юань меняется незначительно на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль демонстрирует оптимистичный настрой вместе с растущей нефтью.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 88,45 руб. (-25,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 88,05 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1 коп. - до 12,19 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль сохранил позитивный настрой, который демонстрировал в предыдущую сессию после обвального падения в конце минувшей недели. Поддержку нацвалюте на старте торгов оказывает восходящее движение нефти. Настрой глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам неоднозначный.

Во вторник ожидается снижения торговой активности участников валютного рынка, так как биржи США закрыты по случаю празднования в стране Дня независимости.

Нефтяные котировки растут после некоторых потерь по итогам предыдущей сессии на данных о снижении производственной активности в США.

Наиболее заметными сигналами, способными подтолкнуть котировки вверх, стали заявления Саудовской Аравии и России о новых мерах по регулированию рынка нефти.

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти, принятое на июль в объеме 1 млн баррелей в сутки, еще и на август, об этом в понедельник сообщили СМИ королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

В мае Саудовская Аравия добывала 9,977 млн б/с, что соответствует заявленному уровню с учетом принятых на себя обязательств как в рамках ОПЕК+, так и добровольных ограничений, принятых несколькими государствами ОПЕК+ с мая 2023 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак в этот же день заявил журналистам, что Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством уменьшения экспорта на обозначенную величину.

Алжир в августе увеличит объем добровольного сокращения добычи нефти на 20 тыс. б/с, что приведет к снижению производства до 940 тыс. б/с, говорится в сообщении министерства энергетики.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $75,11 за баррель, что на 0,62% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $70,25 за баррель, что на 0,66% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник наблюдается смешанная динамика: китайский CSI 300 увеличился на 0,14%, японский Nikkei 225 ослабел на 0,82%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,73%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,19%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,12%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился всего на 0,06%.

Американские фондовые индексы незначительно выросли по итогам укороченной торговой сессии в понедельник при низкой активности торгов перед выходным днем. Фондовые индексы прибавили более чем по 2% на прошлой неделе, завершив в плюсе и весь июнь.

Индекс производственной активности (ISM Manufacturing) в США снизился в прошлом месяце до минимальных с мая 2020 года 46 пунктов, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. ISM Manufacturing остался ниже этой отметки восьмой месяц подряд.

Публикация индекса деловой активности в сфере услуг США запланирована на четверг, данных о безработице в стране - на пятницу. Кроме того, в эту среду будет обнародован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого американский ЦБ сохранил неизменной базовую процентную ставку.

Московская биржа Новак Александр Валентинович
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