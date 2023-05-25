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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

ЦБ Южной Кореи ухудшил прогноз роста ВВП в 2023 году и сохранил ставку на уровне 3,5%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Банк Кореи в четверг сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам третьего заседания подряд.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков, сообщает Trading Economics. Все 27 респондентов The Wall Street Journal также не прогнозировали изменения ставки, при этом восемь из них ожидают ее понижения до конца 2023 года.

Между тем ЦБ ухудшил прогноз роста ВВП страны в этом году до 1,4% с ожидавшихся в феврале 1,6%.

Средняя инфляция ожидается на уровне 3,5%, как и прежде, в то время как оценка базовой инфляции была пересмотрена до 3,3% с 3%.

Банк Кореи Южная Корея
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