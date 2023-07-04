Petronas решила продать свою долю в иракском нефтяном месторождении Garraf

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Малайзийская Petronas уведомила иракскую сторону, что хочет продать свою долю оператора в нефтяном месторождении Garraf (Гарраф) производительностью 155 тысяч баррелей в сутки, пишет Iraq Oil Report и называет это признаком недовольства инвестиционным климатом Ирака.

По информации издания, Petronas намерена выйти из проекта из-за просроченных платежей со стороны Ирака и низкой нормы прибыли.

Высшее руководство Petronas в конце мая сообщило главе Министерства нефти Ирака, что компания изучает возможность продажи своей 45%-й доли индонезийской Pertamina, следует из документа по итогам встречи, которым располагает IOR. Два сотрудника Petronas и два сотрудника государственной компании Dhi Qar Oil Company (DQOC) подтвердили изданию подлинность справки.

Месторождение Garraf расположено в 250 км от Багдада и примерно на таком же расстоянии от Басры на юге страны. Права на разработку принадлежат малазийской Petronas, иракским South Oil Company (SOC) и North Oil Company (NOC), а также японской JAPEX.