Goldman Sachs в 2022 году вышел из состава акционеров "Иркутской нефтяной компании"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Goldman Sachs в 2022 году покинул состав акционеров "Иркутской нефтяной компании" (ИНК), сообщается в годовом отчете группы.

"В отчетном периоде из состава акционеров компании вышел миноритарный акционер Goldman Sachs International, один из крупнейших в мире инвестиционных коммерческих банков. Goldman Sachs International был акционером компании с 2013 года", - сообщается в отчете без уточнения нового собственника доли.

По данным официального сайта ИНК, Goldman Sachs контролировал 3,75% уставного капитала в АО "ИНК-Капитал".

По данным источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, в прошлом году обсуждался вариант выкупа доли Goldman Sachs на баланс ООО "ИНК" за сумму около $150 млн. Информации о том, какой сценарий в итоге был реализован, у источника агентства нет, официально сведения о переговорах сторон не подтверждались.

"Иркутская нефтяная компания" – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Якутии.

Основным владельцем ИНК является председатель совета директоров компании Николай Буйнов.