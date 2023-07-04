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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Россия и Китай в январе-мае увеличили торговый оборот на 41%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Объем китайско-российской торговли в январе-мае 2023 года достиг почти $94 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 41%, сообщил генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь.

"Я считаю, что сотрудничество между двумя странами очень дополняет друг друга. И есть еще много возможностей для развития", - сказал он, выступая на презентации в Екатеринбурге, организованной в преддверии выставки "Российско-китайское Экспо 2023".

Как сообщалось со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР, по итогам 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные $190,271 млрд. В 2023 году товарооборот двух стран может превысить рубеж в $200 млрд, отмечал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С 10 по 13 июля в Екатеринбурге после четырехлетнего перерыва состоится "Российско-китайское Экспо". Выставка пройдет параллельно с "Иннопромом-2023".

КНР Китай РФ
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