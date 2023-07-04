Экспорт живого скота из РФ за полгода практически сравнялся с поставками за весь 2022 год

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Россия в первом полугодии экспортировала 174,4 тыс. голов живого скота. Об этом сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информационной системы "Аргус".

За весь прошлый год экспорт составил 175,5 тыс. голов.

Основная доля поставок приходится на мелкий рогатый скот и живых свиней.

Так, за рубеж было поставлено 80,6 тыс. голов мелкого рогатого скота, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (39,9 тыс. голов). Основным покупателем стал Азербайджан, увеличивший закупки в пять раз, до 53,9 тыс. голов. Грузия увеличила импорт этого скота в два раза.

Россельхознадзор напоминает, что поставки мелкого рогатого скота на внешние рынки начались в 2019 году. Первым крупным покупателем был Азербайджан. В 2022 году число стран-импортеров увеличилось до пяти (Иордания, Азербайджан, Узбекистан, Грузия и Ливан).

Экспорт живых свиней в январе-июне составил 80,1 тыс. голов, что почти в два раза превышает показатель этого же периода 2022 года (42,7 тыс.).

Основной импортер – Грузия, на которую пришлось 82% (65,5 тыс. голов). Армения нарастила импорт в 5,6 раза, до 14,5 тыс. голов.

В 2022 году РФ экспортировала 109,5 тыс. живых свиней. Это в 35 раз больше, чем в 2018 году (3,1 тыс. голов), отмечает Россельхознадзор.

Экспорт крупного рогатого скота составил 13,6 тыс. голов, что сопоставимо с показателем первого полугодия 2022 года. Основным покупателем стал Азербайджан (59% от общего объема). 24% всех поставок пришлось на Казахстан.