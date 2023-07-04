Путин во вторник вечером проведет встречу с Мишустиным

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером встретится с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Президента в Кремле посетила девочка из Дербента, которая не смогла его увидеть во время поездки Путина в Дагестан.

Мама Раисат Акиповой после поездки президента разместила в интернете видеоролик, на котором расстроенная девочка рассказывает о том, что ей не удалось увидеть Путина.

Неожиданностью для всех стало появление Раисат и ее родителей во вторник в Кремле. "Твоя реакция меня расстроила и, поскольку не могу сам ездить, часто из Москвы уезжать, вот я решил тебя пригласить с мамой и папой", - сказал Путин гостье.

Президент преподнес девочке и ее маме букеты, узнал, где Раисат уже побывала, и предложил сесть в кресло президента в его рабочем кабинете.

В ходе общения с девочкой президент подошел к панели спецсвязи и, нажав кнопку, вызвал на связь Мишустина. Он рассказал Мишустину о своей гостье, познакомил Раисат с российским премьером.

Завершая разговор с главой правительства РФ, Путин сказал: "До встречи, мы увидимся сегодня. Я позвоню, как гости уедут, я сразу свяжусь с вами и сразу подъезжайте".

Затем Путин вызвал по спецсвязи министра финансов Антона Силуанова. Познакомив девочку с министром финансов России, Путин напомнил Силуанову о вопросах, которые были поставлены в ходе его поездки в Дербент. "Помните, мы с вами разговаривали, Михаил Владимирович (Мишустин), тоже, по-моему, говорил с вами. Там есть несколько вопросов, у них выпадающие доходы... на несколько миллиардов, вот реконструкция уличной сети дорожной, затем развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса, и не хватает денег", - сказал президент.

Силуанов в свою очередь сообщил, что решение о дополнительном выделении 5 млрд рублей уже принято.

"Отлично. Спасибо, Антон Германович", - сказал Путин. И добавил, обращаясь к девочке: "Раисат, ты получила сейчас для Дагестана пять миллиардов рублей".