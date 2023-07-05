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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Китайский юань достиг 12,5 руб. впервые с 19 апреля 2022 года

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российский рубль продолжает снижаться к основным мировым валютам в ходе торгов на Московской бирже в среду; китайский юань достиг отметки 12,5 руб. впервые с 19 апреля 2022 года. При этом евро вплотную подобрался к уровню 99 руб./EUR1, а доллар США приблизился к 90,8 руб./$1; обе валюты достигли максимальных значений с 28-29 марта прошлого года.

Курс доллара США составил 90,7975 руб./$1 в 13:16 по Москве, что на 1,62 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,935 руб./EUR1, подорожав на 1,69 рубля. Курс китайского юаня вырос на 16,6 копейки - до 12,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", негативное влияние на рубль продолжают оказывать такие факторы, как опасения за состояние российского бюджета на фоне действия большого числа санкций, ухудшение параметров внешнеторгового баланса, в частности, заметное сокращение его положительного сальдо, а также локальное повышение спроса на валюту в случаях выхода нерезидентов из капитала российских компаний.

Дополнительное давление на курс нацвалюты оказывает негативный настрой глобальных инвесторов в связи с вероятностью продолжения активного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ведущих мировых центробанков, что в итоге может ввести мировую экономику в состояние рецессии.

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