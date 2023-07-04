Доллар превысил 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань возобновили уверенный рост на Московской бирже во вторник днем после снижения по итогам торгов накануне. Доллар превысил 90 руб. впервые с 28 марта 2022 года, евро торгуется выше 98 руб. впервые с 29 марта 2022 года, китайский юань торгуется по направлению к 12,5 руб.

Курс доллара в 14:33 составил 89,93 руб., прибавив 1,23 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть ранее доллар поднимался до 90,04 рубля. Евро при этом торговался на отметке 98,09 руб. - плюс 1,45 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,33 рубля - до 93,6 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 24,9 копейки - до 12,43 руб.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, волатильность курса сейчас очень высокая, а факторов поддержки, предложения валюты на рынке все еще недостаточно.

"При этом факторами активного ослабления рубля являются: относительно низкие сырьевые цены, восстановление импорта, удержание экспортерами выручки в силу регуляторных послаблений (кейс с репатриацией валюты), выход нерезидентов из капитала российских компаний и разрешение на вывод валюты за рубеж, а также общая геополитическая ситуация и шлейф внутриполитических июньских событий. Вероятнее всего, Центробанку придется вмешаться, и ключевая ставка в июле будет точно повышена. Чтобы сбить ажиотаж и спекулятивную атаку на рубль, стоимость фондирования может вырасти даже на 100 б.п. Мы считаем, что 80 руб. за доллар увидеть во втором полугодии еще реально. А пока технические сопротивления в долларе есть на 90 руб. (психологический уровень) и немногом выше 92 руб. - динамическое трендовое сопротивление. В любой из этих точек может состояться контратака рубля", - говорит Зельцер.