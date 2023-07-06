На старте торгов индекс МоБиржи вырос на 0,7%, индекс РТС просел на 0,8%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций открылись ростом рублевых цен blue chips за счет падения рубля, в то время как внешние площадки подают негативные сигналы из-за "ястребиных" протоколов июньского заседания ФРС США; индекс МосБиржи за минуту торгов вырос на 0,7% и обновил годовой максимум.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,7% до 2823,78 пункта, индекс РТС снизился на 0,8% до 961,56 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,6%.

Доллар подорожал на 1,54 рубля до 92,54 рубля.

Подорожали акции "Норникеля" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "МТС" (+1,1%), расписки TCS Group (+1,1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+1% и +1,6% "префы"), UC Rusal (+1%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), бумаги "Газпрома" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), АФК "Система" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,3%).

В четверг первый день торгуются без годовых дивидендов акции "Группы ЛСР" (-13,5%), "Башнефти" (-13,5% и -15,3% "префы").

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг может обновить свой годовой максимум (2821,88 пункта - ИФ). На фоне ослабления рубля, вероятно, локомотивом роста рынка станут бумаги экспортеров, в частности, акции "ЛУКОЙЛа".

Однако текущий рост индекса МосБиржи выглядит неустойчивым, возврат к пикам во многом объясняется дорожающими акциями "ЛУКОЙЛа", в то время как другие ключевые акции продолжают консолидироваться. Дополнительные опасения вызывают резко просевшие объемы торгов. Поэтому индекс вполне может обновить годовые максимумы, но перспективы дальнейшего роста российского рынка остаются под вопросом до тех пор, пока не начнется реинвестирование средств после приближающихся дивидендных отсечек, считает Головинов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рубль продолжает падать, хотя нефть Brent торгуется на вполне приемлемых $76 за баррель и ухудшения политической ситуации в России нет.

Накануне валютный рынок негативно встретил информацию Минфина о том, что с 7 июля по 4 августа он вдвое снизит объем валютных интервенций в поддержку рубля в рамках бюджетного правила. Эту новость не стоит трактовать исключительно как "медвежий" фактор для рубля, поскольку снижение валютных интервенций говорит о том, что финансовое ведомство ждет увеличения нефтегазовых доходов, что благоприятно для российской валюты. Складывается впечатление, что бюджетное правило не в полной мере компенсирует снижение притока валютной выручки в страну из-за уменьшения стоимостного экспорта, полагает эксперт.

"Сопротивление по паре доллар-рубль расположено в районе 93 рубля/$1, но оно может не остановить падение рубля. Мы ранее предупреждали, что если курс сумеет закрепиться выше 90 рублей/$1, то спрос на валюту как средство сохранения сбережений резко вырастет, что и произошло. Учитывая сильное падение рубля, можно ожидать, что Банк России не станет дожидаться 21 июля, когда запланировано вынести решение по ключевой ставке, а повысит ее ранее. Причем дело не ограничится 0,5 п.п., не исключаем, что регулятор отправит ставку в двузначную область", - считает Антонов.

Падение рубля уже не оказывает мощной поддержки рынку акций. Некоторые металлурги и нефтяники торгуются лучше рынка, но индекс МосБиржи пока не предпринимает попыток обновить годовой максимум. В четверг эта тенденция сохранится. Стоит также отметить, что неизбежность повышения ключевой ставки снижает интерес к дивидендам, заключил представитель "Алор брокер".

В США в среду индексы акций снизились на 0,2-0,4% из-за слабых статданных из Китая и содержания протокола июньского заседания Федеральной резервной системы.

Как показал протокол, несколько членов руководства Федрезерва выступили за повышение ключевой ставки в июне из-за низкой безработицы, более сильного, чем ожидалось, импульса к росту экономики, а также отсутствия четких сигналов о движении инфляции в сторону целевого уровня 2%.

В конечном счете решение о сохранении ставки на прежнем уровне все равно было принято единогласно. Однако прогноз относительно дальнейшей траектории ставки показал, что члены руководства ФРС ждут еще двух повышений ставки на 25 базисных пунктов каждое до конца года.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций из-за "ястребиного" протокола ФРС (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Обсуждая дальнейшие шаги, руководители американского ЦБ сошлись в том, что Федрезерв должен сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 13-14 июня.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае увеличился на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики. Рост показателя стал максимальным с июня 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 1,2%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг слабо проседают после подъема накануне. К 10:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,3%, до $76,45 за баррель (+0,5% в среду), августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,1%, до $71,75 за баррель (+2,9% накануне).

Позитивным фактором в ходе предыдущей сессии стали заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что ОПЕК+ сделает все необходимое для поддержки нефтяного рынка.

3 июля Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе добыча нефти в стране останется на уровне около 9 млн б/с.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на 4,38 млн баррелей по итогам прошлой недели.

Официальные данные Минэнерго США выйдут в четверг в 18:00 по Москве, на день позже обычного в связи с тем, что вторник в Штатах был нерабочим днем. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти примерно на 1 млн баррелей.