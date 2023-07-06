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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

ЦБ РФ отметил усиление проинфляционных рисков с заседания совета директоров в июне

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает усиление проинфляционных рисков за месяц.

"Проинфляционные факторы с момента последнего заседания по ставке 9 июня усилились", - сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.

"Текущая ценовая динамика идет несколько выше того, что рассматривалось в качестве базовой траектории, которая обсуждалась на июньском заседании. Но это не означает пересмотра диапазона прогноза, но внутри этого диапазона динамика более проинфляционная", - отметил он.

Апрельский прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год составляет 4,5-6,5%. Среднесрочный макроэкономический прогноз будет уточнен по итогам очередного заседания совета директоров Банка России 21 июля.

Алексей Заботкин ЦБ РФ Банк России
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