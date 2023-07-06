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В Сбере допустили понижение ставки ЦБ после установления контроля над инфляцией

Повышение ставки ЦБ будет краткосрочным, считает вице-президент банка Ляккин

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Банк России на фоне усиления проинфляционных рисков может краткосрочно повысить ключевую ставку, в дальнейшем у регулятора есть возможность вернуть ее к нейтральному уровню, заявил на сессии Финансового конгресса ЦБ вице-президент, директор казначейства Сбербанка Алексей Лякин.

"Рынок, эксперты сходятся во мнении, что возможно в ближайшее время повышение ключевой ставки. На мой персональный взгляд, экспертный, это будет оправданное действие, для того чтобы предотвратить дальнейший всплеск (инфляции - ИФ) и разрушение этого тренда управляемости - когда мы понимаем, что инфляция находится под контролем, Центральный банк обладает инструментами и волей, чтобы инфляцию подавить", - сказал он.

Он обратил внимание на появление проинфляционных факторов, которые могут привести к очередной волне ускорения инфляции. ЦБ в ответ на это может ужесточить денежно-кредитную политику, отметил глава казначейства Сбербанка.

"Мне кажется, учитывая предыдущие периоды - и шоковые, и спокойные, у ЦБ есть возможность для того, чтобы уровень ставок (потом - ИФ) вернуть к близкому к целевому уровню", - сказал Лякин.

В свою очередь, зампред ЦБ Алексей Заботкин напомнил, что регулятор ориентируется на целевой уровень инфляции. "Ставка уж будет такая, какая нужна, чтобы инфляция была 4%. И когда инфляция будет 4%, то ставка будет на нейтральном уровне, но какой это будет уровень, будет зависеть комбинации всех остальных факторов, влияющих на баланс совокупного спроса и предложения", - сказал он.

Алексей Заботкин Банк России Сбербанк Алексей Лякин
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