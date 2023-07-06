Глава ФРБ Далласа ждет дальнейшего повышения ставки ФРС из-за инфляции

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в США в первом полугодии 2023 года оказалась более высокой, чем ожидалось, и Федеральной резервной системе необходимо продолжить подъем ставок, чтобы добиться ее устойчивого замедления, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан.

"Перспективы сохранения инфляции в США выше целевого показателя ФРС, а также более сильного, чем ожидалось, рынка труда, требуют более ограничительной монетарной политики", - сказала Логан на мероприятии Исследовательской ассоциации центральных банков (Central Bank Research Association, CEBRA). Текст ее заявления опубликован на сайте ФРБ Далласа.

Она отметила, что Федрезерву необходимо следовать тем сигналам, которые он подал участникам рынка на июньском заседании.

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5-5,25% в июне. Однако медианные прогнозы руководителей ЦБ, опубликованные по итогам этого заседания, предполагают, что ставка будет повышена еще дважды в 2023 году и составит 5,6% к концу года.

Логан, которая в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), заявила, что считала "полностью целесообразным" повышение ставки в июне. Тем не менее, она, как и все остальные члены FOMC проголосовали за сохранение ставки на прежнем уровне.

"Я надеялась, что совокупный пакет информации, предоставленной Федрезервом по итогам июньского заседания, станет сильным сигналом для финансовых рынков и существенно ужесточит условия", - отметила Логан.

Следующее заседание FOMC пройдет 25-26 июля.