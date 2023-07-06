Министр энергетики ОАЭ опасается дефицита нефти

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В мире возможен дефицит предложения нефти, если инвестировать в эту сферу недостаточно, заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в ходе семинара ОПЕК.

По его словам, каждый год нужно возмещать 8 млн баррелей в сутки производственных мощностей, поскольку запасы истощаются.

"Я не беспокоюсь о спросе, я действительно переживаю за предложение. (...) Мир потребляет около 100 млн баррелей каждый день, и 8 млн б/с нужно каждый год возмещать, чтобы оставаться на уровне производства в 100 млн б/с", - сказал аль-Мазруи.

По его словам, например, в США возмещение запасов составляет 40%.

Как считает министр, прогнозы о приближении пика спроса на нефть не оправдываются. Ранее потребление росло на 1-1,5% в год, а в 2023 году ожидается рост в 2%.

"Истории про пик потребления мы слышали и пять, и десять лет назад, но цифры показывают, что эти прогнозы не были верны. Мы знаем лучше, потому что представляем 40% мирового предложения и взаимодействуем с клиентами напрямую и понимаем поведение рынка", - сказал чиновник.

Он отметил, что 23 страны ОПЕК+ из-за недостатка инвестиций потеряли с 2020 года более 3 млн б/с добычи нефти. По мнению аль-Мазруи, нужно инвестировать в производство, и особенно в Африке.