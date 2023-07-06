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Brent подешевела до $75,46 за баррель на фоне общего снижения аппетита к риску

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть падают в четверг на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках в связи с усилившимися ожиданиями дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:35 по московскому времени составила $75,46 за баррель, что на $1,19 (1,5%) ниже цены на закрытие рынка в среду.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,06 (1,48%), до $70,73 за баррель.

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Отчет министерства энергетики США, опубликованный в четверг, показал менее резкое, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Как сообщило Минэнерго, резервы нефти уменьшились на 1,5 млн баррелей - до 452,2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали их снижения на 3,6 млн баррелей.

Товарные запасы бензина упали на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей. Аналитики ожидали их сокращения на 1,7 млн баррелей и 700 тыс. баррелей соответственно.

Сильные статданные по экономике США повысили опасения инвесторов, что ФРС займет более агрессивную позицию в плане дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает Market Watch.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал максимальный с июля 2022 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Кроме того, индикатор активности в сфере услуг (ISM Non-Manufacturing) в июне вырос до максимального за 4 месяца уровня.

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