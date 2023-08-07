Жилье в Великобритании в июле подешевело четвертый месяц подряд

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В июле 2023 года стоимость жилой недвижимости в Великобритании сократилась на 2,4% в годовом выражении, сообщила консалтинговая компания Halifax. Показатель снижается на протяжении четырех месяцев кряду.

Средние цены на жилье по итогам июля составили 285 044 фунтов стерлингов ($363 тысячи), что на 0,3% меньше, чем в июне.

При этом активность среди покупателей, впервые приобретающих жилье, в целом сохраняется, отметила директор Halifax Mortgages Ким Кеннерд, добавив, что в 2024 году стоимость жилой недвижимости также будет постепенно сокращаться.

Ранее конкурент Halifax, британское ипотечное общество Nationwide Building Society, оценило июльское снижение цен в 0,2% в месячном выражении и в 3,8% - в годовом.