"СОГАЗ" счел условия выкупа евробондов VEON его "дочкой" нерыночными

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Условия продажи международным телекоммуникационным холдингом VEON его российской "дочки", "Вымпелкома", которые предусматривают выкуп последней евробондов VEON, устроили не всех держателей. Гигант российского страхового рынка, "СОГАЗ", чья структура "СОГАЗ-Жизнь" владеет евробондами VEON, считает, что выкуп еврооблигаций проводился "Вымпелкомом" на нерыночных условиях.

Компания попросила Минэкономразвития разработать меры по обеспечению прав держателей еврооблигаций - соответствующее письмо было направлено председателем правления АО "СОГАЗ" Антоном Устиновым главе министерства Максиму Решетникову в конце июня, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием письма.

Выкуп, который не понравился продавцу

По словам собеседника "Интерфакса", в письме указано, что страховая компания "СОГАЗ-Жизнь" владеет рублевыми еврооблигациями VEON и долларовыми евробондами этой компании (оба выпуска с погашением в 2025 году). Место хранения долговых бумаг обоих выпусков - НРД, евробонды приобретались для покрытия обязательств по договорам страхования с физлицами.

Эмитент евробондов, несмотря на то, что его основным активом является ведущий российский оператор связи "Вымпелком", не предпринимает должных усилий для расчетов с инвесторами из РФ и продолжает платить по еврооблигациям через иностранную инфраструктуру, такие выплаты оказываются фактически замороженными и не доходят до владельцев, чьи бумаги хранятся в НРД, пишет "СОГАЗ".

Председатель правления "СОГАЗа" напоминает, что с осени через посредника велся "непубличный выкуп облигаций на нерыночных условиях с существенным дисконтом к рыночной цене", цитирует источник "Интерфакса" содержание письма. При этом иностранным владельцам евробондов VEON весной предложил выкупить евробонды нескольких выпусков по цене выше номинала.

В письме отмечается, что неправомерные, по мнению "СОГАЗа", действия по отношению к российским инвесторам "Вымпелком" обосновывает решением правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 1 февраля 2023 года, которое связано с одобрением продажи эмитентом "Вымпелкома" менеджменту российской компании при выполнении определенных условий. В феврале глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку при условии, что "Вымпелком" выкупит не менее 90% еврооблигаций VEON у российских инвесторов. Сам текст документа об одобрении сделки, как и другие подобные решения правкомиссии, не публиковался.

Председатель правления "СОГАЗа" в письме обращает внимание на то, что риск оказаться в числе 10% держателей евробондов, выплаты по которым фактически будут заморожены в иностранных банках недружественных юрисдикций, "привел к панике" среди российских инвесторов. Эмитент же воспользовался сложившейся ситуацией и в феврале-марте этого года через брокера осуществил выкуп значительного объема евробондов у российских инвесторов "по установленным в одностороннем порядке нерыночным ценам", цитирует письмо источник "Интерфакса". Сейчас эмитент через брокера заявляет о невозможности выкупа еврооблигаций по рыночным ценам, которые отличаются от цен, предложенных инвесторам в феврале-марте, в ультимативной форме, ссылаясь на нарушение решения правительственной комиссии, говорится в письме.

По словам собеседника агентства, "СОГАЗ" считает действия эмитента евробондов "очевидной дискриминацией прав российских инвесторов, обосновываемой вольной трактовкой решений государственных органов". В связи с этим компания просит главу Минэкономразвития поручить разработать меры по обеспечению прав и интересов российских инвесторов в ходе исполнения решения правительственной комиссии, сказал источник "Интерфакса".

В "Вымпелкоме" от комментариев отказались. "Интерфакс" направил запрос в Минэкономразвития.

Трудности переводов

VEON сейчас не может доводить любые выплаты по евробондам до держателей, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, поскольку международные клиринговые системы блокируют такие переводы в адрес НРД на фоне многочисленных санкций, введенных против РФ. Российские заемщики решают проблему доведения платежей до держателей с правами в российских депозитариях через раздельные выплаты и предоставление российским инвесторам локальных замещающих облигаций.

Однако у VEON формально такие обязательства отсутствовали - сама компания российским заемщиком не является, а "Вымпелком" не выступает должником или поручителем по евробондам холдинга. Несмотря на это, в сентябре прошлого года российская "дочка" группы получила письмо от Минфина РФ, в котором министерство заявило, что "считает целесообразным, чтобы ПАО "Вымпелком" обеспечило исполнение обязательств по евробондам перед владельцами, учет прав которых ведется в депозитариях РФ", сообщал VEON.

Решение вопроса с выплатами российским держателям евробондов VEON стало условием согласования властями анонсированной в ноябре прошлого года сделки по продаже холдингом "Вымпелкома" местному менеджменту. VEON заключил соглашение о продаже "Вымпелкома", обозначив в качестве дедлайна по сделке 1 июня 2023 года.

Всего у VEON в обращении находились 8 выпусков евробондов, пять из них номинированы в долларах и три в рублях. Аналитики "Ренессанс Капитала" ранее писали в своем обзоре, что в конце ноября - начале декабря держателям всех евробондов VEON с хранением в российской инфраструктуре предлагалось через локального брокера продать их по цене 82-90% номинала без уплаты накопленного купонного дохода или обменять их на 4-6-летние рублевые биржевые облигации "Вымпелкома". В обзоре отмечалось, что предложение "не было особенно щедрым".

В феврале-марте 2023 года "Алор брокер" (ООО "АЛОР +") публично предложил держателям всех выпусков еврооблигаций VEON Holdings B.V., права на которые учитываются российскими депозитариями и в российской инфраструктуре, выкупить эти долговые бумаги или обменять их на новые биржевые облигации ПАО "Вымпелком".

Брокер предоставил инвесторам на выбор два варианта. Первый предполагал приобретение евробондов по цене 100% от номинальной стоимости (плюс НКД) с одновременным выкупом продавцом на всю сумму этой сделки, включая НКД, по 100% номинала новых биржевых облигаций "Вымпелкома". Второй вариант предусматривал выкуп евробондов по цене ниже номинала (плюс НКД), приобретать новые бонды "Вымпелкома" в этом случае инвестору было не нужно, при этом цена выкупа варьировалась от 79,6% до 92,8% номинала в зависимости от выпуска.

В опубликованном в конце марта отчете "Вымпелкома" сообщалось, что компания в феврале-марте осуществила выкуп еврооблигаций VEON Holdings B.V. общей номинальной стоимостью $1,26 млрд и 23,9 млрд рублей. За этот же период был осуществлен выпуск биржевых и коммерческих облигаций общей номинальной стоимостью 119,3 млрд рублей. Сам VEON в начале мая сообщал, что "Вымпелком" выкупил еврооблигации общей номинальной стоимостью $1,6 млрд, что сопоставимо с цифрами, которые приводились в отчете "Вымпелкома".

В апреле VEON сообщил, что в рамках пут-опциона выкупит у держателей во внешнем контуре евробонды двух выпусков с погашением в 2023 году общим номинальным объемом $459,1 млн. Цена выкупа в рамках опциона составляла 102% от номинала плюс накопленный купонный доход.

Российские держатели евробондов VEON, пока холдинг согласовывал с властями судьбу своего ключевого актива, подали целую серию исков в арбитражные суды. Требования к российскому "Вымпелкому", в частности, предъявили УК "Лидер", "Трансфингруп", УК "Первая", "Росгосстрах жизнь", "ААА Управление капиталом". Один из истцов, УК "Первая", в середине апреля отозвала свои требования к компании, пояснив, что все еврооблигации, находившиеся у нее в доверительном управлении, были выкуплены.

VEON накануне ранее обозначенного дедлайна для закрытия сделки, 30 мая, заявил, что направил необходимую документацию для аннулирования евробондов компании, принадлежащих ПАО "Вымпелком", в адрес Euroclear, Clearstream и регистраторов. Таким образом, компания вступает в завершающую стадию закрытия сделки по продаже активов в России, которая была анонсирована в ноябре прошлого года, говорилось в сообщении. Никакой дополнительной информации по этой теме с тех пор холдинг не публиковал.