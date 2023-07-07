Evraz переименовал свой чешский завод

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Evraz, на который по данным на 2021 год приходилось около 15% мирового рынка ванадия, переименовал чешский актив по производству феррованадия. С марта этого года бывший Evraz Nikom называется Czech Vanadium, то есть "Чешский ванадий". Об этом говорится в списке аффилированных лиц ПАО "Распадская" (93,2% принадлежит Evraz).

Ванадиевый бизнес компании интегрирован в стальной сегмент группы: основным источником ванадия являются титано-магниевые руды Качканарского ГОКа, на продукции которого работает Нижнетагильский комбинат, а образуемый на нем ванадиевый шлак поступает на ванадиевые активы Evraz.

Завод в Чехии был приобретен Evraz в 2008 году за $43 млн, он расположен в 30 км от Праги, в городе Мнишек-под-Брды.

Также из списка аффилированных лиц "Распадской" в мае этого года была исключена швейцарская логистическая структура East Metals Shipping AG. В Evraz "Интерфаксу" отказались прокомментировать, связано ли это с продажей компании.

Evraz – крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Крупнейшим акционером Evraz, согласно данным на конец 2021 года, являлся Роман Абрамович (владеет 28,64%), ее основатели Александр Абрамов и Александр Фролов контролировали соответственно 19,32% и 9,65% капитала.