ЦБ зарегистрировал проспект GDR девелопера Etalon

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Банк России одобрил регистрацию проспекта глобальных депозитарных расписок (GDR) девелопера Etalon Group, сообщается на сайте регулятора.

Как сообщалось, в мае совет директоров Etalon Group решил начать процедуру получения первичного листинга на Московской бирже. Для изменения статуса листинга на Мосбирже на первичный необходимо зарегистрировать проспект существующих GDR в Банке России.

Etalon Group провела первичный листинг GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE) в 2011 году. Бумаги также торгуются на Мосбирже с 2020 года, GDR компании под тикером ETLN включены в котировальный список первого уровня.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк группы составляет 6,6 млн кв. метров.

По состоянию на конец мая, крупнейшим акционером Etalon Group являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors – 5%, Prosperity Capital – 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float – 35,2%. В настоящее время девелопер убрал с сайта информацию об акционерах.