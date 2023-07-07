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Uber, GrubHub, DoorDash попросили суд заблокировать закон о МРОТ для курьеров в Нью-Йорке

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Американские сервисы доставки еды DoorDash, GrubHub Inc. и Uber Eats, принадлежащий Uber Technologies, добиваются блокировки закона о минимальном размере оплаты труда работников, занятых в сфере доставки еды через приложения в г. Нью-Йорке, передает CNN.

DoorDash и GrubHub подали совместное заявление в Верховный суд штата Нью-Йорк. Uber подала заявление отдельно. Все три компании утверждают, что новый закон принесет работникам больше вреда, чем пользы.

Согласно представленному в июне и вступающему в силу 12 июля закону, работники служб доставки будут получать вначале не менее $17,96 в час, или около $0,3 в минуту, за то время, которое они доступны в приложениях служб доставки, а с апреля 2025 года - не менее $19,96 в час. Размер оплаты труда будет ежегодно корректироваться с учетом инфляции.

В случае расчетов только за фактическое время в пути компании будут платить минимум около $0,5 в час.

По данным городских властей, в Нью-Йорке более 60 тысяч человек заняты в сфере доставки. Сейчас они зарабатывают в среднем $7,09 в час без учета чаевых.

Компании утверждают, что из-за новой поминутной ставки вырастет стоимость поездок и потребительские расходы, также будут ограничены их возможности в сфере найма персонала, указывает MarketWatch. По мнению заявителей, получающие сдельную оплату труда работники, как правило, используют несколько приложений одновременно, в результате возникает вероятность того, что различные компании будут оплачивать им одно и то же время.

DoorDash и GrubHub считают новый закон несовершенным в том числе потому, что его действие будет распространяться только на службы доставки готовой еды, а не продуктов.

Из-за нового закона расходы нью-йоркских потребителей вырастут в среднем на $5,18 из расчета на заказ, или на 15%, полагают DoorDash и GrubHub. При этом, по их мнению, небольшие торговые точки потеряют доступ к сервисам доставки, которые для них незаменимы, а спрос на услуги курьеров снизится.

Как заявил изданию Barron's представитель Uber, весь закон основан на ложной гипотезе о том, что рестораны не зарабатывают на доставке. Закон необходимо "приостановить", пока не нанесен ущерб ресторанам, потребителям и тем курьерам, которых он призван защитить, добавил представитель компании.

Власти Нью-Йорка отмечают, что работники служб доставки сами оплачивают свои расходы, у них нет оплачиваемых отпусков и больничных.

DoorDash Uber Нью-Йорк США GrubHub
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