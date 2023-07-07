Начался второй тендер по совместной закупке газа в Евросоюзе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила второй тендер на совместную закупку газа европейскими компаниями.

"Тендер проходит с 7 июля по 10 июля. Он охватывает 15,92 млрд кубометров поставок газа, запрошенных 49 компаниями на период с августа 2023 года по март 2025 года", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

Почти половина совокупного спроса второго тендера приходится на СПГ.

Объявленный совокупный спрос со стороны европейских компаний превысил спрос первого тендера, который собрал 11,6 млрд куб.

"Учитывая еще более высокие уровни спроса на газ, становится ясно, что европейские компании все больше уверены в эффективности энергетической платформы ЕС, которая поможет им удовлетворить свои потребности. Она быстро становится признанным рынком и эффективным инструментом для преодоления энергетического кризиса", - прокомментировал новый спрос заместитель председателя ЕК Марош Шефчович.

Он призвал "надежных международных поставщиков представить предложения и воспользоваться возможностью расширить свою клиентскую базу в ЕС и Энергетическом сообществе".

В Брюсселе напомнили, что совместная закупка газа ЕС призвана "поддерживать план REPowerEU, направленный на диверсификацию поставок энергоресурсов вне России и усиление надежности снабжения в преддверии следующей зимы".

Это обеспечивается механизмом ЕС AggregateEU, "позволяющим компаниям агрегировать спрос на газ и сопоставлять его с конкурентными предложениями поставок на мировом рынке".

Механизм, на который на данный момент подписано более 150 компаний, открыт для всех государств-членов ЕС и договаривающихся сторон Энергетического сообщества, поясняют в Еврокомиссии.

До конца 2023 года последуют еще три тендера.

Первый тендер провели в мае.