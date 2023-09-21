Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ЕК объявила о третьем цикле объединения спроса по совместным закупкам газа

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия в третий раз предложила европейским компаниям заявить о своих потребностях в поставках газа через механизм AggregateEU, обеспечивающий совместную закупку на международном рынке.

"В этом году мы вступаем в зиму в гораздо лучших условиях с точки зрения безопасности энергоснабжения: наши запасы газа почти полны, наши источники поставок более диверсифицированы, а возобновляемые источники энергии играют более доминирующую роль в нашем энергобалансе. Однако ситуация на газовом рынке остается напряженной. Поэтому мы должны сохранять бдительность и продолжать наши совместные закупки газа, чтобы гарантировать стабильные и приемлемые поставки", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Марош Шефчович, курирующий этот процесс.

Он призвал европейский бизнес "снова объединить усилия и сотрудничать, чтобы гарантировать, что мы благополучно переживем эту зиму и уже начинаем готовиться к следующей".

В коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе, отмечается, что этот третий раунд опирается на успех двух предыдущих тендеров нынешнего года, в ходе которых был объединен совместный европейский спрос на газ в 27,5 млрд куб. м. При этом сообщается, что из данного объема 22,9 млрд куб. м были предложены "надежными поставщиками".

В этом третьем цикле европейские предприятия должны до 27 сентября заявить о своих запросах на газ. Объединенный спрос затем будет объектом тендера на мировом рынке 3-4 октября с целью получить от международных поставщиков их предложения по снабжению газом европейских клиентов. Потенциальные покупатели смогут подать свои заявки на газ в расчете на поставки с декабря 2023 по март 2025 года.

В Еврокомиссии напомнили, что агрегация спроса и совместные закупки газа являются флагманскими инициативами энергетической платформы ЕС, которая была создана для стимулирования диверсификации поставок газа в Евросоюз с целью "положить конец зависимости от импорта российского ископаемого топлива".

Еврокомиссия Евросоюз Марош Шефчович AggregateEU
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Эстонии отвели полгода на перерегистрацию или вывоз машин с номерами РФ

Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд

GM приостановила работу завода в Канзасе и временно уволила 2 тыс. человек

GM приостановила работу завода в Канзасе и временно уволила 2 тыс. человек

Латвия денонсирует договор о правовой помощи с Россией

Латвия денонсирует договор о правовой помощи с Россией

В Евлахе завершилась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха

В Евлахе завершилась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха

Задержаны первые подозреваемые по делу о гибели миротворцев РФ в Карабахе

Алиев в разговоре с Путиным принес извинения за гибель миротворцев в Карабахе

Алиев в разговоре с Путиным принес извинения за гибель миротворцев в Карабахе

Путин и Алиев обсудили первоочередные шаги по стабилизации обстановки в Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

МВД непризнанной НКР сообщило об обстреле Степанакерта с азербайджанской стороны

Голливудские сценаристы приблизились к соглашению с киностудиями

Голливудские сценаристы приблизились к соглашению с киностудиями
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });