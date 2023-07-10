Повышение импортных пошлин затронет прежде всего готовую продукцию при наличии аналогов в РФ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Восстановление ранее обнуленных ставок ввозных таможенных пошлин и, возможно, их частичное повышение затронут прежде всего готовые изделия, производство которых подтверждено в РФ, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он напомнил, что весной прошлого года на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принимались пакетные решения об обнулении пошлин на импорт в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ряда критически важных товаров. Решение принималось на фоне введения масштабных ограничений на торговлю с РФ. Всего обнуление затронуло 1310 товарных позиций, в сентябре эта мера была продлена до марта 2023 года, но в отношении только 370 товарных позиций.

"Сейчас в отношении большинства этих товаров уже применяются ставки Единого таможенного тарифа ЕАЭС, обнуление действует только для отдельных позиций. Номенклатуру радиоэлектронной промышленности в этом смысле рассматривать тоже будем. Целесообразным видим восстановление пошлин и даже повышение ставок именно на готовые изделия, но итоговое решение будем принимать на основании подтвержденной возможности производства нашими предприятиями и их готовности обеспечить внутренний спрос", - сказал Мантуров в интервью "Интерфаксу".

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству к 1 октября 2023 года определить перечень товаров, импорт которых может быть ограничен при условии наличия российских аналогов, закрывающих потребности внутреннего рынка.

О возврате к взиманию импортных пошлин просили, в частности, производители радиоэлектронной продукции, а Минцифры в мае подтверждало, что готово рассмотреть инициативу о введении пошлин на ввоз иностранного радиоэлектронного оборудования, зрелые аналоги которого есть в РФ.