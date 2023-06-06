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Правительство к октябрю определит товары, импорт которых ограничат при наличии аналогов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ должно к 1 октября 2023 года определить перечень товаров, импорт которых может быть ограничен при условии наличия российских аналогов, закрывающих потребности внутреннего рынка. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал кабмину по итогам состоявшегося 4 апреля заседания президиума Госсовета. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Как следует из текста документа, к 1 октября правительству предстоит "представить предложения по изменению условий доступа аналогичных иностранных товаров на российский рынок, исходя из необходимости дестимулирования ввоза готовой продукции и улучшения условий для поставок комплектующих изделий, используемых при производстве в РФ указанных товаров, в том числе предусмотрев введение специальных экономических мер в отношении аналогичных иностранных товаров, ввозимых из недружественных государств, применение антидемпинговых и иных мер защиты внутреннего рынка в рамках ЕАЭС и снижение ставок единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении данных комплектующих изделий".

Путин также поручил правительству к 1 октября дополнительно проработать меры стимулирования экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Как сообщалось ранее, нацпроект "Международная кооперация и экспорт", в рамках которого осуществляется поддержка неэнергетического несырьевого экспорта (ННЭ), предложено продлить за пределы 2024 года.

Согласно поручению президента, одновременно кабмин и "Российский экспортный центр" должны предусмотреть "при разработке Стратегии развития внешнеэкономической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года дополнительное совершенствование мер и инструментов поддержки ННЭ, определить объемы и условия финансирования реализации таких мер с учетом необходимости переориентации поставок на рынки дружественных государств".

Правительство РФ
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